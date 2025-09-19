Haberler

BM Güvenlik Konseyi, İran'a Yaptırımları Yeniden Uygulamaya Geçirdi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesini kesinleştiren karar tasarısını reddetti. Böylece 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde kaldırılan BM yaptırımları yeniden uygulanmaya başlayacak.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulmamasını öngören karar tasarısını reddederek, yaptırımların yeniden devreye alımını kesinleştirdi.

BMGK İran'a yönelik yaptırımların yeniden uygulanmamasını öngören karar tasarısını bugün reddetti. Böylece 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) kapsamında kaldırılan, BM'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe girdi.

İran'a yönelik BM yaptırımlarının yeniden devreye girmemesini öngören karar tasarısı, 2231 sayılı (2015) BMGK kararı uyarınca, eylül ayında, BMGK başkanlığını yürüten Güney Kore tarafından BMGK'ye sunulmuştu. Belgenin kabul edilmemesi yaptırımların ay sonu itibariyle yeniden devreye gireceği anlamına geliyor.

