BM, Güney Sudan'daki misyonunun süresini 1 yıl daha uzattı

ABD'nin önerdiği karar tasarısıyla Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun süresi bir yıl daha uzatıldı.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu'nun (UNMISS) süresinin bir yıl daha uzatıldığı bildirildi. ABD'nin önerdiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Oylamada, Güney Sudan'a ilişkin karar tasarısı, Çin ve Rusya'nın 'çekimser' oyuna karşılık 13 oyla kabul edildi. Kararda, "UNMISS'in görev süresinin 30 Nisan 2027'e kadar uzatıldığı kaydedilerken, bu süreçte misyonun sivilleri koruma, insani yardımın ulaşımını kolaylaştırma, barış sürecini destekleme, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerini denetleme görevlerine devam edeceği" belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı