BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs Açıklamaları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm konusunda "Güven inşa etmek adına adım adım ilerliyoruz ve Kıbrıs halkının yararına somut işler yapmak için gerekli koşulları oluşturduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta düzenlenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göreve geldiğinden beri Kıbrıslıların güvenliği ve refahına olan bağlılığını sürdürdüğünü belirten Guterres, bugünkü görüşmelerin 'yapıcı geçtiğini' kaydetti. Guterres, mart ayında mutabık kalınan 6 girişimle ilgili ilerlemelerin değerlendirildiğini, gençlik girişimleri için teknik bir komite kurulması, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili projeler, mezarlık restorasyonları ve maden anlaşmalarının hayata geçirildiğini aktardı.

4 yeni geçiş noktası açılması ve tampon bölgede güneş enerjisi kullanımı konularında müzakerelerin devam ettiğini belirten Guterres, "Tüm Kıbrıslıların yararı için bu girişimlerin tamamının mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır" dedi. Yeni geçiş noktalarına ilişkin soruya yanıt veren Guterres, bu konuda ilerleme sağlandığını ve bir anlaşmaya varıldığını, ancak yeni geçiş noktalarının henüz açılmadığını dile getirerek, "Hala gelecekteki tartışmalarda ele alınması gereken bir güzergah sorunu var" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununa çözüm konusunda taraflar arasında önemli görüş ayrılıkları bulunduğunu vurgulayan Guterres, "Güven inşa etmek adına adım adım ilerliyoruz ve Kıbrıs halkının yararına somut işler yapmak için gerekli koşulları oluşturduğumuzu ve bu sürecin devam etmesi gerektiği konusunda tam bir fikir birliği içinde olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Suriye'deki çatışmalara da değinen Guterres, ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve orada yaşayan farklı toplulukların haklarının tanınması gerektiğinin altını çizerek, "Suriye sorununu çözmek Suriyelilere aittir" ifadelerini kullandı.