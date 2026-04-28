BM Genel Kurul Başkanı Baerbock, Çin'i ziyaret edecek
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'un Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'un Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine 29-30 Nisan tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı