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BM: Gazze'de yüzlerce çocuk açlıktan ölüyor

BM: Gazze'de yüzlerce çocuk açlıktan ölüyor
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de insani yardımın engellendiğini ve çocukların açlıktan öldüğünü açıkladı. Lazzarini, İsrail'in 2 aydır bölgeye yardım girişini engellediğini vurguladı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in yaklaşık 2 aydır insani yardım girişini engellediği Gazze'de çocukların 'açlıktan öldüğünü' bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani yardım ve temel malzemelerin ihtiyacına değindi. Lazzarini, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor. İsrail hükümeti, Gazze'ye gıda ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ediyor. Bu siyasi sebeplerden insan eliyle oluşturulmuş aç bırakmadır" ifadelerini kullandı.

Lazzarini, İsrail'in neredeyse 2 aydır Gazze'ye insani yardım ve temel ihtiyaçların girişini engelleyen bir kuşatma uyguladığını vurgulayarak, yardım ulaştırılması çağrılarının dikkate alınmadığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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