BM'den İran'a Yönelik Silah Ambargosu ve Yaptırımlar Yeniden Yürürlüğe Girdi

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın 'nükleer bomba geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği' suçlamasıyla toplandı. İngiltere, Fransa ve Almanya talebiyle New York'ta toplanan konseyde, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımlar, yeniden yürürlüğe girdi. Yaptırımlar arasında, çok sayıda İranlı şahsa seyahat yasağı, birden fazla İranlı şahıs ile kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve İran'ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması bulunuyor.