Haberler

BM'den İran'a Yönelik Silah Ambargosu ve Yaptırımlar Yeniden Yürürlüğe Girdi

BM'den İran'a Yönelik Silah Ambargosu ve Yaptırımlar Yeniden Yürürlüğe Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İran'ın nükleer programını ihlal ettiği gerekçesiyle silah ambargosunu ve çeşitli yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. Yaptırımlar arasında seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması yer alıyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın 'nükleer bomba geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği' suçlamasıyla toplandı. İngiltere, Fransa ve Almanya talebiyle New York'ta toplanan konseyde, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımlar, yeniden yürürlüğe girdi. Yaptırımlar arasında, çok sayıda İranlı şahsa seyahat yasağı, birden fazla İranlı şahıs ile kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve İran'ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Ersoy eşiyle Beyoğlu'nda sanat turuna çıktı

Bakan Ersoy eşiyle Beyoğlu'nda sanat turuna çıktı
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.