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Birleşmiş Milletler'den Haiti Uyarısı: Tarihi Dönüm Noktası

Birleşmiş Milletler'den Haiti Uyarısı: Tarihi Dönüm Noktası
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Birleşmiş Milletler, Haiti'deki artan şiddet ve zorunlu göç nedeniyle ülkenin geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını açıkladı. BM, Haiti için yardım çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Milletler, Haiti'nin tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ve ülkenin geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Haiti'de artan şiddet ve zorunlu göç nedeniyle ülkenin kritik bir eşiğe geldiği uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Haiti, tarihi bir dönüm noktasındadır. Daha önce de belirttiğim gibi, geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Salvador, BM misyonunun sürdürülebilmesi için yeterli ve öngörülebilir fonlara ihtiyaç duyulduğunu aktararak, Güvenlik Konseyi'ne 'silah ambargosunun uygulanması ve şiddete karışan kişilerin yaptırım listesine alınması' çağrısı yaptı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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