Bir an bile korkmadı! "Kral Kai" lakaplı şahıs, kendisine saldıran timsahı tavayla döverek etkisiz hale getirdi
Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Avustralya'da yaşayan "Kral Kai" lakaplı Kai Hansen, kendisine saldıran timsahı kafasına tavayla vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar anbean kameralara yansırken görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu.
Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde, Avustralya'da bir kişinin kendisine saldıran timsahı, tava ile etkisiz hale getirdiği görüldü.
TAVAYLA KAFASINA 2 DEFA VURDU
Kameralara yansıyan o anlarda şahsın, timsahı etkisiz hale getirmek için burnuna elindeki tavayla 2 defa vurduğu kayıtlara geçti. "Kral Kai" lakaplı kişinin şaşkına uğratan görüntüleri sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi.
TİMSAH BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, aslen Danimarkalı ancak Avustralya'da yaşayan Kai Hansen isimli kişinin, evinin bahçesinde "Casey" adında bir timsah beslediği ortaya çıktı.