Bir an bile korkmadı! "Kral Kai" lakaplı şahıs, kendisine saldıran timsahı tavayla döverek etkisiz hale getirdi

Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde, Avustralya'da bir kişinin kendisine saldıran timsahı, tava ile etkisiz hale getirdiği görüldü.

TAVAYLA KAFASINA 2 DEFA VURDU

Kameralara yansıyan o anlarda şahsın, timsahı etkisiz hale getirmek için burnuna elindeki tavayla 2 defa vurduğu kayıtlara geçti. "Kral Kai" lakaplı kişinin şaşkına uğratan görüntüleri sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

TİMSAH BESLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, aslen Danimarkalı ancak Avustralya'da yaşayan Kai Hansen isimli kişinin, evinin bahçesinde "Casey" adında bir timsah beslediği ortaya çıktı.