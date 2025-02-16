Bingöl'deki deprem sonrası Naci Görür'den uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE PANİĞE NEDEN OLDU

12,79 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de hissedilirken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

"DEPREM DİRENÇLİ KENTLER ÇALIŞMALARI HIZLANMALIDIR"

Görür, X hesabından Bingöl depremine yönelik değerlendirme yazısı paylaştı. Görür şunları yazdı; "Dinarbey-Yedisu/Bingöl'de 4,8 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır."