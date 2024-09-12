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Bill Gates'ten kaygılandıran sözler! İşte 25 yıl içinde yaşanacak iki felaket senaryosu

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Microsoft'un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates, 25 yıl içinde yaşanacak iki felaket senaryosunu gündeme getirdi. Mevcut dünya koşullarının ve artan huzursuzluğun büyük bir savaşı tetikleyebileceğini belirten Gates, başka bir pandemi yaşanma olasılığının da yüksek olduğunu ifade etti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, CNBC Make It'e verdiği röportajda gelecekteki 2 büyük felaket senaryosuna dikkat çekti.

BÜYÜK BİR SAVAŞ VE PANDEMİ KAPIDA

Gates, mevcut dünya koşullarının büyük bir savaşın patlak vermesine neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, büyük bir savaştan kaçınılması durumunda önümüzdeki 25 yıl içinde başka bir pandeminin yaşanma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

ABD İÇİN SERT ELEŞTİRİLER

Gates, ABD'yi de eleştirerek, "Dünyanın liderlik etmesini ve model olmasını beklediği ülke, bu beklentilerin gerisinde kaldı" dedi. Gates, 2022 yılında yayımladığı "Bir Sonraki Pandemiyi Nasıl Önleyebiliriz" adlı kitabında, hükümetleri 2020'de pandemi karşısında yeterince hazırlıklı olmadıkları konusunda uyarmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Bill Gates Microsoft Teknoloji Politika Sağlık Sözler Dünya

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Yorumlar (1)

Koray GENÇ:

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