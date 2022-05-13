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Bilim tarihinde bir ilk: Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
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Bilim tarihinde bir ilk: Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Bilim tarihinde bir ilk yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida Üniversitesi'ndeki bilim insanları aydan getirilen toprağa tohum ekti ve ay toprağında bitki yetiştirmeyi başardı.

İnsanlığın dünya dışında kolonileşmesine yönelik önemli bir adım daha atıldı. ABD Florida Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ilk kez Dünya'nın uydusu Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirdiler. 12 gramlık Ay toprağında, genetik dizilimi iyi bilinen hardal otu familyasından fare kulağı teresi filizlendirildi.

AYNI KOŞULLARDA DÜNYA TOPRAĞIYLA DA DENENDİ

Kıyaslama yapabilmek için aynı tohum, aynı koşullarda dünyadan alınan toprakta da denendi. Bu süreçte ay toprağındaki köklerinin daha yavaş büyüdüğü görüldü. 20 gün sonra bütün bitkiler hasat edildi ve DNA'ları üzerindeki incelemeler başladı.

KOLONİLEŞMEK İÇİN BÜYÜK ADIM

Ay toprağında tarım NASA'nın ayda yerleşime geçme projesinde ve Mars gibi diğer gezegenlerde de insanlığın kolonileşmesin yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya

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