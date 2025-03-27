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Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar

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ABD'nin Florida eyaletinde hareket edemediği için ölen 5.5 metre büyüklüğündeki boğa yılanını inceleyen veterinerler, yılanın 1.5 metre büyüklüğünde bir timsahı yediğini fark etti.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olaya ilişkin görüntüler bilim insanları deyim yerindeyse hayrete düşürdü.

MİDESİNDEN ÇIKARTTILAR

Hareket edemediği için yaşamını yitiren bir boğa yılanını inceleyen veterinerler, midesinde 1.5 metrelik bir timsah çıkardı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

5.5 metre büyüklüğündeki boğa yılanını kameralar önünde operasyona alan uzmanlar, dev bir timsahı yediğini fark etti.

Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Sayın editör, bari bu haberi iftardan sonra paylaşsaydınız. Midemize kramp girdi. Tiksindim.

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Haber YorumlarıBayram Aydın:

Yemiş ama boğazında kalmış ??

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Haber YorumlarıOkan Okan:

b... yesın

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

MESAJ NET: AÇ GÖZLÜLÜK EN ÇOK SAHİBİNE ZARAR VERİR

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Haber YorumlarıBurak:

Bilim İnsanları : -Şaşkınız -

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Haber YorumlarıNe Demeli:

Dev bir Timsahın boyu 1,5m mi oluyormuş, timsahların yüz karası olsa gerek... bu kadar kötü haber olur mu arkadaş, görseli de var çok net belli orada yavru timsah olduğu...

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Haber YorumlarıZihni:

Dev birtimsah

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Haber Yorumlarımete karaman:

Dev bir timsahmi, haberi yapan ,dalgami geciyorsunuz okurlarla.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yılanların bazıları hazımsız oluyor avını yerse midesine oturup öleceğini biliyor belli etmesede korkuyor tırsıyor ürküyor o yüzden hazmedemiyor soda bulsa içecek ama yok belki rüyalarına bile giriyor olabilir

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