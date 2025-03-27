Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
ABD'nin Florida eyaletinde hareket edemediği için ölen 5.5 metre büyüklüğündeki boğa yılanını inceleyen veterinerler, yılanın 1.5 metre büyüklüğünde bir timsahı yediğini fark etti.
ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olaya ilişkin görüntüler bilim insanları deyim yerindeyse hayrete düşürdü.
MİDESİNDEN ÇIKARTTILAR
Hareket edemediği için yaşamını yitiren bir boğa yılanını inceleyen veterinerler, midesinde 1.5 metrelik bir timsah çıkardı.
ANBEAN KAMERAYA YANSIDI
5.5 metre büyüklüğündeki boğa yılanını kameralar önünde operasyona alan uzmanlar, dev bir timsahı yediğini fark etti.