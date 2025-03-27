Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan olaya ilişkin görüntüler bilim insanları deyim yerindeyse hayrete düşürdü.

MİDESİNDEN ÇIKARTTILAR

Hareket edemediği için yaşamını yitiren bir boğa yılanını inceleyen veterinerler, midesinde 1.5 metrelik bir timsah çıkardı.

ANBEAN KAMERAYA YANSIDI

5.5 metre büyüklüğündeki boğa yılanını kameralar önünde operasyona alan uzmanlar, dev bir timsahı yediğini fark etti.