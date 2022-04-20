Bilim adamlarının kıyamet raporu sızdı! İnsanlığı kurtaracak maddenin ismini de yazmışlar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilim adamlarının kıyamet raporu sızdı! İnsanlığı kurtaracak maddenin ismini de yazmışlar

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Bilim adamlarının kıyamet raporu sızdı! İnsanlığı kurtaracak maddenin ismini de yazmışlar

Bilim insanları tarafından olası bir kıyamete karşı hazırlanan raporun detayları sızdı. Asteroit çarpmaları, volkanik patlamalar ve nükleer saldırılarda insanlığın "deniz yosunlarını" yanından ayırmaması gerektiği belirtildi. Deniz yosunlarının, insanlığı kurtaracağına vurgu yapıldı.

Dünya genelinde savaş ve nükleer tehditler artmaya devam ederken, bilim insanları da olası bir kıyamete karşı hazırlanmaya devam ediyor. Bilim insanları tarafından hazırlanan bir raporun detayları da ortaya çıktı.

İNSANLIĞI KURTARACAK MADDE

Bilim insanlar, olası bir nükleer patlama, dev asteroit çarpması ya da volkanik patlamalarda, insanların nasıl hayatta kalacağına odaklandı. Bu nedenle deniz yosununun çok önemli olduğu ve alternatif besin maddesi olarak insanlığı kurtaracağı belirtildi.

"HAZIRLIĞI TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Araştırma hakkında konuşan bilim insanı Juan García Martínez, "Bu çok önemli bir araştırma. İnsanların olası kıyamet senaryolarına teşvik edilmesi açısından büyük bir değer taşıyor" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı, Araştırma, Kıyamet, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title