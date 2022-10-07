Biden tüm dünyayı uyardı: Putin nükleer konusunda şaka yapmıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Batı bize karşı nükleer şantaj yapıyor, halkımızı korumak için tüm kaynakları kullanacağız'' açıklamaları dünyayı panikletti. Biden da nükleer tehdit için, "Küba Füze Krizi'nden bu yana dünyanın karşılaştığı en büyük tehlike. Kennedy ve Küba füze krizinden beri mahşeri yaşama ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık" açıklamalarını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği dört bölgede yasa dışı referandum yapmasının ardından konuşan Putin, "Batı bize karşı nükleer şantaj yapıyor, halkımızı korumak için tüm kaynakları kullanacağız. Ülkemizin toprak bütünlüğü tehdit edilirse, halkımızı korumak için mevcut tüm araçları kullanırız, bu bir blöf değildir" açıklamasını yaptı. Bu konuya ilişkin çarpıcı açıklama ABD Başkanı Biden'dan geldi.

''ŞAKA YAPMIYOR''

Biden, New York'ta Demokrat bağışçılarla görüşmesinde, ''Putin taktik nükleer silah, biyolojik ya da kimyasal silah kullanabileceği konusunda şaka yapmıyor çünkü ordusunun performansı ciddi biçimde düşük" diyerek olası felaket konusunda uyardı.

KÜBA KRİZİ'NDEN SONRA EN BÜYÜK TEHLİKE

Putin "Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk defa doğrudan nükleer silah kullanma tehdidiyle karşı karşıyayız. Kennedy ve Küba füze krizinden beri mahşeri yaşama ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık" diye konuşan Biden, yine de Rusya'nın böyle bir şey yapabileceğini düşünmediğini söyledi.

KIYAMET SAVAŞI OLABİLİR

Joe Biden konuşmasının devamında, Rusya'nın taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın 'Armageddon' ile karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü. Armageddon, Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.