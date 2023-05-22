Beyonce'un ekibi için ödediği hesap gündem oldu

ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ekibini götürdüğü yemekte yaklaşık 2 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) hesap ödedi. 41 yaşındaki şarkıcının, ödediği hesap, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yakın zamanda ABD'de eşi Jayz-Z ile birlikte Kaliforniya eyaletinin en pahalı evini yaklaşık 200 milyon Dolar karşılığında satın alarak tartışma yaratan Beyonce, bu sefer de ödediği hesapla gündem oldu.

İskoçya'nın Murrayfield kentinde vereceği konser öncesi ekip çalışanlarıyla birlikte karınlarını doyurmak için bir tavukçuya giden Beyonce, burada yenilen 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk budu için yaklaşık 2 bin sterlin ödedi. Türk Lirası ile yaklaşık 50 bin ödeyen Beyonce'un fiyatı fazla bulduğu öğrenildi.