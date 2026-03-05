Haberler

Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in "İspanya Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duydu. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares söz konusu ifadeleri kesin bir dille yalanlayarak "İspanyol hükümetinin Ortadoğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi" dedi.

  • Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiğini söyledi.
  • İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, İspanya'nın Ortadoğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerinin kullanımı konusundaki tutumunun değişmediğini açıkladı.
  • ABD Başkanı Trump, İspanya'nın İran'a yönelik saldırılarda üslerini kullanıma kapattığını söyleyerek İspanya'yı ambargo ile tehdit etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya hakkında yaptığı açıklamada, "Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler" ifadeleri kullandı.

İSPANYA'DAN JET YALANLAMA

Leavitt'in bu açıklamasının ardından, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares söz konusu ifadeleri 'kesin bir dille' yalanladı. İspanyol basınına konuşan Albares, "İspanyol hükümetinin Ortadoğu'daki savaş, İran'daki bombalamalar ve üslerimizin kullanımı konusundaki tutumu değişmedi" ifadelerini kullandı.

"İSPANYA EGEMEN BİR ÜLKEDİR"

Albares, Leavitt'in neye atıfta bulunduğuna dair "hiçbir fikri olmadığını" söyleyerek "Bir anlaşma, ikili bir mutabakat var ve bu ikili anlaşmanın çerçevesi dışında, İspanya'nın egemen üslerinin kullanımı olmayacak. İspanya, kendi dış politika kararlarını alan egemen bir ülkedir" dedi. Albares, Trump'ın tehdidinden endişe duymadığını belirterek, "İspanya'ya yönelik her türlü baskı, tüm Avrupalılara yönelik bir baskıdır ve onların dayanışmasına sahibiz" dedi.

TRUMP AÇIK AÇIK TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın İran'a yönelik saldırılarda üslerini kullanıma kapattığını söyleyerek, İspanya'yı 'ambargo' ile tehdit etmişti. Trump "İspanya şu an berbat durumda. Hazine Bakanı Scott Bessent'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim" ifadelerini kullanmıştı.

PEDRO SANCHEZ'DEN RESTE YANIT

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise buna "İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Savaşa karşıyız. İran'daki savaş daha adil bir uluslararası düzen sağlamayacak. Bölgedeki ülkelerle barış ve diplomasi için beraber çalışacağız. İnsanlığın felaketi böyle başlar. Milyonlarca insanın kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" cevabını vermişti.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

helal olsun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmt Alkan:

Helal olsun ispanya

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Suriyeliler savaştan Türkiye'ye kaçarken, İran'lılar koşa koşa ülkesine dönüyor.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

