Beyaz Saray, Trump ve Erdoğan'ın tokalaşma fotoğrafını paylaştı
Beyaz Saray, sosyal medya hesabından NATO Zirvesi'nde çekilen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflardan birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor. Bu paylaşım, iki lider arasındaki diplomatik temasın bir göstergesi olarak yorumlandı.
BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı fotoğrafı paylaştı.
Beyaz Saray'ın, sanal medya hesabından, Türkiye'de düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğrafların birinde ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanlığı forsu önünde tokalaştıkları görülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı