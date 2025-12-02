Beyaz Saray'dan Trump'ın Sağlık Durumu Açıklaması

BEYAZ Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme sonuçlarına göre 'genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu' duyurdu.

Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarına ilişkin Beyaz Saray doktoru Sean Barbabella'nin değerlendirmesi aktarıldı. Açıklamada, taramanın önleyici nitelikte olduğu ve genel sağlık durumunu doğrulamak için yapıldığı kaydedilerek, "Trump'ın kardiyovasküler görüntüleme sonuçları oldukça normal" denildi.

Açıklamada, "Tüm önemli organlar çok sağlıklı görünüyor" ifadesi kullanılarak, bu düzeyde bir değerlendirmenin 'standart' olduğu ve 'Trump'ın genel sağlık durumunun çok iyi olduğunu doğruladığı' belirtildi.