Beyaz Saray'dan İsrail'e UNIFIL Uyarısı

BEYAZ Saray, İsrail dahil herkesin Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rolüne saygı duyması gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail'in UNIFIL unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirme yaptı. Kirby, UNIFIL'in Lübnan'da barışı koruma anlamında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Biz bu role saygı duyuyoruz ve İsrail dahil herkesin bu role saygı duymasını istiyoruz. Endişelerimizi İsrail tarafına açıkça ifade ettik" dedi.

Kirby, İsrail ordusunun Beyrut'ta nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Hizbullah'a karşı 'operasyon' yaparken dikkatli olması gerektiğini de söylediklerini kaydederek, "Onlar, bu operasyonlarını sivillerin veya BM Barış Gücü unsurlarının hayatlarını tehlikeye atmayacak şekilde yapma sorumluluğunu da taşıyor" diye konuştu.

İsrail ordusunun son günlerdeki saldırılarında bazı Lübnan askerlerinin de hayatını kaybettiğini hatırlatan John Kirby, "Bu kabul edilemez ve bu konuda daha fazla detay için İsraillilere baskı yapıyoruz" dedi.