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Beta Pictoris b'den gelen radyo sinyali ilk kez doğrudan tespit edildi

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Beta Pictoris b'den gelen radyo sinyali ilk kez doğrudan tespit edildi
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Araştırmacılar, bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini ilk kez doğrudan tespit etti. Sinyallerin 63,4 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b'den geldiği ve gezegenin manyetik alanının Dünya'nınkinden binlerce kat güçlü olduğu belirtildi.

GÖK bilimcilerin, ilk kez doğrudan bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit ettiği bildirildi.

Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi ile Oregon Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez doğrudan bir öte gezegenden (Güneş sistemi dışındaki bir gezegen) gelen radyo sinyallerini tespit etti. Sinyallerin, yüklü parçacıkların atmosfer ve manyetik alan koşullarıyla etkileşime girmesi sonucu enerji açığa çıkarmasıyla oluşan kutup ışıklarından kaynaklandığı belirtildi.

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki 'MeerKAT' radyo teleskop dizisini kullanarak 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen dört ayrı gözlemde 0,85 ile 3,5 gigahertz frekanslarında hızlı, tekrarlayan ve dairesel polarize olmuş radyo patlamaları tespit etti. Gözlemler, Dünya'dan yaklaşık 63,4 ışık yılı uzaklıkta yer alan 'Beta Pictoris' yıldızı ve etrafındaki gezegenler üzerine yoğunlaştı.

Bilim insanları, gökyüzü haritasında kuasarları referans noktası olarak kullanarak sinyallerin yıldızdan değil, 'Beta Pictoris b' gezegeninden geldiğini belirledi. Hesaplamalar, 'Beta Pictoris b'nin Dünya'nınkinden binlerce kat daha güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu ortaya koydu. İlk kez 2008 yılında keşfedilen ve Jüpiter'in yaklaşık 10 katı kütleye sahip olan 'Beta Pictoris b', doğrudan net bir radyo sinyali tespit edilen ilk ötegezegen ünvanını kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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