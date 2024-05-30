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Bernie Sanders: ABD, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara suç ortağı olmamalı

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ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara tepki göstererek, ABD'nin 'bu insani felaketin' suç ortağı olmaya devam edemeyeceğini ifade etti.

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılara tepki göstererek, ABD'nin 'bu insani felaketin' suç ortağı olmaya devam edemeyeceğini ifade etti.

Vermont Senatörü Bernie Sanders dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in Refah'taki askeri saldırısı insani yardımların ulaştırılmasını sekteye uğrattı. Çocuklar açlıktan ölüyor. Çaresizlik içindeki insanlara ne gıda, ne su, ne ilaç, ne de yakıt ulaşıyor. ABD bu insani felaketin suç ortağı olmaya devam edemez" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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