Berlin Eyalet Başbakanı Wegner: Berlin'deki okullarda İslam din dersleri verilmesini destekliyorum

Haber : İlhan BABA

(BERLİN) – Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, devlet denetimi altında verilecek İslam din derslerinin gençlerin radikalleşmesini önlemeye katkı sağlayabileceğini belirterek, bu derslerin Berlin'deki devlet okullarında verilmesini desteklediğini açıkladı.

Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, bazı gençlerin radikal dini çevrelerin etkisine girdiğini söyledi.

Wegner, devlet okullarında verilecek ve kamu denetimine tabi olacak İslam din derslerinin gençleri bu tür etkilerden korumaya yardımcı olacağını belirterek, "Devlet okullarındaki din dersleri gençlerin bu tür etkilerden korunmasına büyük katkı sağlayabilir. Buna, devlet denetimine tabi olacak şekilde okullarda İslam din derslerinin verilmesi de dahildir" değerlendirmesinde bulundu. Berlin Eyalet Başbakanı, radikal görüşlerin benimsendiği camilere yönelik denetimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Berlin'de din derslerine katılım gönüllü olarak uygulanırken, CDU ile SPD 2023 yılında imzaladıkları koalisyon anlaşmasında "Dinler/ Dünya Görüşleri" başlıklı seçmeli zorunlu bir dersin hayata geçirilmesini kararlaştırmıştı. Ancak bu düzenleme bugüne kadar uygulamaya geçirilmedi.

Kaynak: ANKA