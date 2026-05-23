CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Berlin'de Yaşayan CHP'liler Kararı Protesto Etti

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararı, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan CHP'liler tarafından protesto edildi. Kottbusser Tor Meydanı'nda düzenlenen protestoya katılanlar, Özgür Özel'e destek konuşmaları yaparak, kararın demokrasiye ve halk iradesine müdahale olduğunu kaydetti.

Berlin'de yaşayan CHP'liler, Kreuzberg'deki Kottbusser Tor Meydanı'nda toplanarak, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal kararını "Partimize Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz" sloganıyla protesto etti.

Protestoya katılanlar konuşmalarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteklerini belirtirken, partinin iç işleyişine yönelik müdahalelerin aynı zamanda hukuk devleti ve demokratik düzene yönelik saldırı anlamı taşıdığını ifade etti.

Katılımcılar, Özel ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde büyüyen değişim iradesini desteklediklerini, partiye ve yöneticilerine yönelik siyasi baskı ve karalama girişimlerini kabul etmediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA