Haberler

CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Berlin'de Yaşayan CHP'liler Kararı Protesto Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararı, Berlin'deki CHP'liler tarafından Kottbusser Tor Meydanı'nda protesto edildi. Katılımcılar, kararın demokrasiye müdahale olduğunu belirterek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararı, Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan CHP'liler tarafından protesto edildi. Kottbusser Tor Meydanı'nda düzenlenen protestoya katılanlar, Özgür Özel'e destek konuşmaları yaparak, kararın demokrasiye ve halk iradesine müdahale olduğunu kaydetti.

Berlin'de yaşayan CHP'liler, Kreuzberg'deki Kottbusser Tor Meydanı'nda toplanarak, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal kararını "Partimize Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz" sloganıyla protesto etti.

Protestoya katılanlar konuşmalarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e desteklerini belirtirken, partinin iç işleyişine yönelik müdahalelerin aynı zamanda hukuk devleti ve demokratik düzene yönelik saldırı anlamı taşıdığını ifade etti.

Katılımcılar, Özel ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde büyüyen değişim iradesini desteklediklerini, partiye ve yöneticilerine yönelik siyasi baskı ve karalama girişimlerini kabul etmediklerini dile getirdi.

Kaynak: ANKA
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı

Mutlak butlan kararı sonrası ilk operasyon! 7 ilde harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayınpeder, damadı ve arkadaşını silahla vurdu

Kavga kanlı bitti! Kayınpeder, damadı ve arkadaşını vurdu
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı

Serbest bırakılan ünlü şarkıcı sahnede alevlerin arasında kaldı
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı

Elektrikli araç seyir halindeyken bu hale geldi
Çin'de kömür madeni patlaması: 90 ölü

Ülkenin bu büyük maden faciası! Ölü sayısı korkunç boyutta
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi

Polemik yaratan görüntü!
Annesinin 'daha güvenli' diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu

Annesinin "güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek

Bu iddia İYİ Parti'yi karıştırır! 9 vekil transfer yolunda