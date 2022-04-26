Evinde yangın çıkan kadın, kocasının kurtarılmasını engelledi

Belçika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Deinze kentinde bir evde cuma günü çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmek istedi.

Ancak evde yaşayan kadın saldırgan tavırlar sergiledi ve girişi kapatarak itfaiyecilerin yangına müdahalesini bir süre engelledi.

Bunun üzerine olay yerindeki polisler kadını gözaltına aldı. İtfaiyecilerse yangını söndürdü. Ancak kadının 50 yaşındaki kocası evde ölü bulundu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada sorgusu yapılan kadın mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme kadının tutuklanmasına karar verdi. Savcı, tutuklamanın nedeni hakkında açıklama yapmadı.

Belçikalı çiftin komşuları evden daha önce de sık sık kavga sesleri duyduklarını söyledi.