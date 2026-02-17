Haberler

Belçika'da 12 Bin Hane Doğal Gaz Kesintisinden Etkilendi

Belçika'da 12 Bin Hane Doğal Gaz Kesintisinden Etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Mons kentinde başlayan doğal gaz kesintisi 12 bin haneyi etkiledi. Yetkililer, bazı evlere doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı. Belediye, kesintiden etkilenenler için merkezleri açtı.

BELÇİKA'nın Mons kentinde, 11 Şubat'ta başlayan doğal gaz kesintisinden 12 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

Belçika basını, Mons kentindeki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisinin devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilendiğini ve 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını belirtti. Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Ünlülere yeni operasyon! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Yeni operasyon! TRT oyuncusu ve ünlü şarkıcı dahil 17 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti

Dün gece kabusu yaşadılar!
Bakanlık harekete geçti! Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda

Cinsiyet değiştirip evlenenlere hapis cezası yolda
Ülkede şoke eden görüntü! Balıklar sokaklara taşındı

Balıklar sokaklara taşındı, halk şaşkınlık içinde onları izledi
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı

Nereden nereye! Efsane isim tutuklandı
Giresun'da görev yapan polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Son mesajında Sedat Peker'e seslenip canına kıydı
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket

Yok artık Kante! Yaptığını duyan telefona sarıldı