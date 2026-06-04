Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yunanistan'da düzenlenen 19. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılarak ikili görüşmeler yaptı ve ortak bildiri imzaladı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yunanistan'da düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik/ Yunanistan'da düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu toplantı kapsamında; Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Ora. George M. Wikoff, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korg. Arben Kingji, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korg. Gojko Knezevic, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Ora. Emil Eftimov, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümg. Sashko Lafchiski, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Org. Milan Mojsilovic ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Org. Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisini imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süresiz nafaka düzenlemesi iptal edildi

AYM süresiz nafakayı kaldırdı
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak

TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti

Emel Sayın'dan üzen haber! Konserlerini bir bir iptal etti
Mezuniyet töreninde kalça dansı yapan kız öğrencinin diplomasına el konuldu

Mezuniyet töreninde sahnede kalça dansı yapınca diplomasından oldu
Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini Urfalı Feridun Geçgel oldu

Murat Ülker’i geride bıraktı! Türkiye'nin en zengini artık bir Urfalı
Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti

Düğün Roma'da, balayı Sındırgı'da

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu