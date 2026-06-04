Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yunanistan'da düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik/ Yunanistan'da düzenlenen 19'uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı. Orgeneral Bayraktaroğlu toplantı kapsamında; Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Ora. George M. Wikoff, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korg. Arben Kingji, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korg. Gojko Knezevic, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Ora. Emil Eftimov, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümg. Sashko Lafchiski, Sırbistan Genelkurmay Başkanı Org. Milan Mojsilovic ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Org. Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisini imzaladı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı