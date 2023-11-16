Batı Kudüs'te İsrail kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 Filistinli öldü, 5 kişi yaralandı

Batı Kudüs'te İsrail kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te 'tünel yolu' olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Batı Kudüs'te İsrail kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te "tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, araçla kontrol noktasına yaklaşan 3 saldırganın buradaki İsrail polis güçlerine ateş açtığı ifade edildi.

Polisin, silahlı saldırganları vurarak öldürdüğü aktarılan açıklamada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildiği ve bölgedeki incelemeler tamamlanana kadar yolun araç trafiğine kapatıldığı kaydedildi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu, saldırıyı düzenleyen 3 kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti sakini Filistinliler olduğunu aktardı.

İsrail askerleri Beytüllahim'de baskın düzenledi

Öte yandan İsrail güçleri saldırının meydana geldiği kontrol noktasının yakınındaki Filistin kenti Beytüllahim'e bağlı Husan beldesine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarının AA'ya aktardığına göre, İsrail askerleri, belde sakinlerinin evlerinden çıkmasını engelleyerek bazı evleri bastı ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.