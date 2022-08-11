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Baskına gittikleri evde oyuncak ayının nefes aldığını fark eden polisler, büyük sürpriz yaşadı

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Baskına gittikleri evde oyuncak ayının nefes aldığını fark eden polisler, büyük sürpriz yaşadı

İngiltere'de polis ekipleri tarafından her yerde aranan gencin evine baskın düzenlendi. Baskın sırasında evdeki oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark eden ekipler, ayının içini açmalarının ardından kaçak genci kıskıvrak yakaladı.

İngiltere'nin Manchester kentinde duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı. 18 yaşındaki bir genç, araba hırsızlığı ve benzin istasyonundan yakıt çalma suçlarından aranıyordu.

EVİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Yapılan inceleme sonucu bir adrese baskın düzenleyen İngiliz polisi, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Polislerden biri, evde bulunan büyük bir oyuncak ayının 'nefes aldığını' fark etti. Ayıyı inceleyen polisler içine gizlenen genci buldular.

AYIYI YIRTIP İÇİNE GİRMİŞ

Gencin oyuncak ayıyı yırttığı ve fark edilmemek için bir şekilde kendini astarın içine sıkıştırmayı başardığı belirtildi. Tutuklanan genç, dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baskına gittikleri evde oyuncak ayının nefes aldığını fark eden polisler, büyük sürpriz yaşadı

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Yorumlar (1)

Mahmut Bal:

O OYUNCAĞIN İÇİNE NASIL SIĞDI ANLAMADIM.

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