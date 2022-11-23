Kiev yoğun bombardıman altında! Karanlığa gömülen kenti bekleyen büyük bir tehlike var

Rusya, aylardır savaş halinde olduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in altyapısını ağır şekilde bombalamaya devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Klitschko acil elektrik kesintilerinin uygulanmaya başladığını belirterek, "Başkentteki altyapı tesislerinden biri vuruldu. Sığınakta kalın. İşler en kötü senaryoya göre giderse, şehrin bir kısmını tahliye etmek zorunda kalacağız" dedi.

24 Şubat'ta Rus ordusunun Ukrayna topraklarını işgal etmesiyle başlayan savaş, aylardır sürüyor. Savaş nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybederken, milyonlarca insan ise evini terk etmek zorunda kaldı. Rusya - Ukrayna savaşı aylardır devam ederken Kremlin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e karşı saldırılarını yoğunlaştırdı.

ÜLKENİN BİRÇOK NOKTASINA ROKET FIRLATILDI

Rusya Ukrayna'nın stratejik altyapısına yönelik onlarca roket fırlatırken Ukrayna hava savunma sistemi bu roketlerin çoğunu imha etti. Fakat Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın birkaç büyük şehrinde patlamalar meydana geldi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ UYGULANIYOR

Kiev Belediye Başkanı Klitschko ise saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, "Başkentteki altyapı tesislerinden biri vuruldu. Sığınakta kalın" dedi. Başkentte saldırıların ardından acil elektrik kesintileri de uygulanmaya başlandı.

"ŞEHRİN BIR KISMI TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Klitschko başkent Kiev için korkulan senaryoyu da açıkladı. Klitschko, "Kiev İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü kışla karşı karşıya kalabilir. İşler en kötü senaryoya göre giderse, şehrin bir kısmını tahliye etmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.