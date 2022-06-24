Bankada güvenlik görevlisinin boynundan vurduğu hırsızın şah damarı patladı - Haberler

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Bankada güvenlik görevlisinin boynundan vurduğu hırsızın şah damarı patladı

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Dünya
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Brezilya'da bir bankayı soymaya gelen hırsızı, güvenlik görevlisi vuruyor. Hırsız boynundan vurulduktan sonra ciddi kan kaybı yaşamasına rağmen soyguna devam etmeye çalışıyor. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'da bir bankanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Elinde silahla bankayı soymaya gelen hırsız, o esnada silahına hızlıca davranan güvenlik görevlisi tarafından vuruluyor. İşte ne oluyorsa o andan itibaren oluyor. Boynundan yaralanan hırsız, ciddi kan kaybı yaşamasına rağmen sağa sola ateş etmeye devam ediyor. Bir süre o şekilde koşuşturan hırsız, bankadan çıkmak istediği esnada kapıya yığılıp kalıyor. Film sahnelerini aratmayan bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

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