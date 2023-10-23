Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazada yük treni ile yolcu treninin çarpıştığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bangladeş'te tren kazası: 12 ölü, çok sayıda yaralı

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İtfaiye yetkililerinden Mosharraf Hossain, başkent Dakka'nın dışındaki Kishoreganj bölgesinde bir yük treni ile yolcu treninin çarpıştığını açıkladı.

Hossain, kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladığını aktaran Hossain, can kayıplarının artabileceğini kaydetti.