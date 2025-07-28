Bangkok'ta Silahlı Saldırı: 5 Ölü, 2 Yaralı
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen bir silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırgan, saldırının ardından intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta, düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişiyi öldüren saldırgan, ardından intihar etti.
Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırgan, Bangkok'un Chatuchak bölgesindeki Or Tor Kor pazarında ateş açtı. Saldırıda 4 güvenlik görevlisi ile 1 esnaf hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra silahını kendisine doğrultarak intihar ettiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya