"Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle cildini silen kamyon şoförü kabusu yaşadı - Haberler

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"Bakterileri yüzde 99 öldürür" yazılı paketle cildini silen kamyon şoförü kabusu yaşadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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'Bakterileri yüzde 99 öldürür' yazılı paketle cildini silen kamyon şoförü kabusu yaşadı

Galler'de yaşayan 29 yaşındaki kamyon şoförü Leon Gleed, kız arkadaşının alıp banyoya koyduğu tuvalet temizleyicisini ıslak mendil sanarak cildine sürdü. Yaklaşık 10 gün boyunca oturamayan Gleed, hayatının en zor günlerini yaşadı.

Güney Galler'de meydana gelen ilginç olay, başka insanların da başına gelmemesi açısından detaylarıyla anlatıldı. Kamyon şoförü Leon Gleed'in sevgilisi, temizlik ürünleri satan mağazadan alışveriş yaptıktan sonra bu ürünleri tuvaletlerine koydu.

ISLAK MENDİL SANDI

Tuvalete giren Leon Gleed ise klozetin üst tarafından duran bu ürünlerden birinin üzerine baktı. Üzerinde "bakterileri yüzde 99 öldürür" yazısı olan paketi ıslak mendil sanan ve cildine süren kamyon şoförü Leon Gleed'in makatı tahriş oldu.

10 GÜN BOYUNCA İŞE GİDEMEDİ

Başına gelen feci olay nedeniyle vücudunda kızarıklık ve yanma oluşan Leon Gleed, yaklaşık 10 gün boyunca makatının üzerine oturamaması nedeniyle işe dahi gidemedi. Gleed, kendi başına gelenlerin başkasının da başına gelmemesi adına herkese 'dikkatli olun' uyarısında bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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