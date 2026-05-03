Pistorius: ABD'nin Almanya'dan asker çekmesi öngörülebilirdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD'nin Almanya'dan 5 bin askerini geri çekme kararının öngörülebilir olduğunu belirtti. Avrupalıların kendi güvenlikleri için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini vurgulayan Pistorius, ABD askerlerinin varlığının her iki tarafın da çıkarına olduğunu ifade etti.

ALMANYA Savunma Bakanı Boris Pistorius, "ABD'nin Almanya'dan 5 bin askerini geri çekmesi kararını öngörülebilir bir durumdu" dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman basınına yaptığı açıklamada, Amerikalılarla, Almanya'da ABD askerlerinin bulunduğu Ramstein, Grafenwöhr, Frankfurt ve diğer yerlerde, Avrupa'da barış ile güvenlik, Ukrayna ve ortak caydırıcılık konularında yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. ABD'nin Almanya dahil Avrupa'dan askerlerini çekmesinin 'öngörülebilir' olduğunu söyleyen Pistorius, Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini kaydetti.

Pistorius, Alman ordusunun büyüyeceğini, malzemelerin daha hızlı temin edildiğini ve altyapının oluşturulmasına da devam edildiğini vurgulayarak, "Amerikan askerlerinin Avrupa'daki, özellikle de Almanya'daki varlığı hem bizim hem de ABD'nin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
