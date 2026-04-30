Haberler

Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü / Ek bilgi ve fotoğrafla

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa'nın başkenti Paris'teki temasları kapsamında, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Sayın Mathias Cormann ile bir araya geldik. COP31 vizyonumuzu paylaşarak; enerji verimliliği, yeşil dönüşüm, Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi alanında yapabileceklerimizi ele aldık. OECD'nin çok taraflı iş birliğine sunduğu katkıyı son derece değerli buluyoruz. İçten ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na ev sahipliği yapan Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile de ikili görüşme gerçekleştiren Kurum, temiz enerjiye geçişi hızlandıracak adımlara yönelik fikir alışverişinde bulundu. Bakan Kurum, IEA'nın toplantısının kapanış oturumuna da katıldıktan sonra Paris programını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

