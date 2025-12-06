Haberler

Bakan Işıkhan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi

Bakan Işıkhan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev ile bir araya gelerek, önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek toplantıyı değerlendirdi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubaniçbek Ömüraliyev ile Bakü'de bir araya geldik. Önümüzdeki yıl Bakanlığımızın ev sahipliğinde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları İkinci Toplantısı'nı değerlendirdik. Bakü'de imzaladığımız Ortak Bildirge'mizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
title
