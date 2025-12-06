Bakan Işıkhan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev ile bir araya geldi

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Sayın Kubaniçbek Ömüraliyev ile Bakü'de bir araya geldik. Önümüzdeki yıl Bakanlığımızın ev sahipliğinde ülkemizde düzenleyeceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanları İkinci Toplantısı'nı değerlendirdik. Bakü'de imzaladığımız Ortak Bildirge'mizin Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını diliyorum. Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.