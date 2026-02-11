Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Fas'ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Fas'ta
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'na katılmak üzere Fas'a gitti. Bakan, konferansta bakanlığının mücadelelerini ve küresel konuları ele alacak.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'na katılmak üzere Fas'a gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'nda Bakanlığımızın bu alandaki gayretli mücadelesini ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
TFF'den Fenerbahçe'nin Asensio talebine ret

TFF'den Asensio'ya izin yok
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler