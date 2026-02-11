Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Fas'ta

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'na katılmak üzere Fas'a gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması 6'ncı Küresel Konferansı'nda Bakanlığımızın bu alandaki gayretli mücadelesini ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele alacağız" ifadelerini kullandı.