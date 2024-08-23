Bakan Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadın Forumu katılımcılarıyla görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma oturumunda Dünya Kadın Forumu katılımcısı ülkelerin Bakanları ile görüştü.

Bakan Göktaş görüşmeyle ilgili olarak, "Moğolistan Başbakanı Sayın Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma oturumunda Dünya Kadın Forumu katılımcısı ülkelerin Bakanları ile ortak faaliyet alanlarımıza giren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakana misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.