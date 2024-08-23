Bakan Göktaş, Moğolistan'da Dünya Kadın Forumu katılımcılarıyla görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Moğolistan'da gerçekleştirilen çalışma oturumunda Dünya Kadın Forumu katılımcısı ülkelerin Bakanları ile görüş alışverişinde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Moğolistan'da Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma oturumunda Dünya Kadın Forumu katılımcısı ülkelerin Bakanları ile görüştü.
Bakan Göktaş görüşmeyle ilgili olarak, "Moğolistan Başbakanı Sayın Luvsannamsrain Oyun-Erdene'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalışma oturumunda Dünya Kadın Forumu katılımcısı ülkelerin Bakanları ile ortak faaliyet alanlarımıza giren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakana misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.