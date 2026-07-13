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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Pakistan'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Pakistan'da
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumuna katıldı. Bakan, Ravza Kavakçı Kan'ın yeniden üyeliğe seçilmesini memnuniyetle karşıladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 9'uncu Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın açılış oturumuna katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 9'uncu Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın Açılış Oturumu'ndayız. İİT İstişari Kadın Konseyi Üyesi Sayın Dr. Ravza Kavakçı Kan'ın, İİT 9'uncu Kadından Sorumlu Bakanlar marjında tekrar üyeliğe seçilmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Gönül coğrafyamızın kıymetli temsilcileriyle; kadınların, çocukların ve ailelerin refahını önceleyen ve ortak geleceğimize yön veren çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tarihi buluşmadan elde edeceğimiz çıktıların, ülkelerimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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