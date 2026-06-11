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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, programı kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDicle Baş:

böyle resmi ziyaretlerin sonunda somut bir şey çıkmasını umuyorum daha önce benzer görüşmeler olmuş ama pratikte pek bir değişiklik görmedim tabii ki diplomasi zaman alıyor ama bazen bu tür temasların neye yaradığını anlayamıyorum işin içinde bulunmayan biz dış taraftan bakınca böyle geliyor

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Haber YorumlarıEla Kaya:

komşu ülkelerle ilişkileri düzeltmek gerekiyordu çevresel sorunlar için işbirliği şart

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Haber YorumlarıÖzgür Market:

bu tür ziyaretler güzel de masrafları kimin cebinden çıkıyo bunu da bilsek

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