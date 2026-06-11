Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, programı kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile görüşme gerçekleştirdi.