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Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Başbakanı Radev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Başbakanı Radev tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki resmi temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, programı kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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