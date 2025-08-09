Hakan Fidan ve Ahmed Ebu Gayt Mısır'da Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti sırasında Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları ve iki liderin gündeminde nelerin bulunduğu konusunda daha fazla bilgi bekleniyor. Bu buluşma, Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştirme çabalarını göstermektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya