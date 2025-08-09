Hakan Fidan ve Ahmed Ebu Gayt Mısır'da Bir Araya Geldi

Hakan Fidan ve Ahmed Ebu Gayt Mısır'da Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti sırasında Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları ve iki liderin gündeminde nelerin bulunduğu konusunda daha fazla bilgi bekleniyor. Bu buluşma, Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştirme çabalarını göstermektedir.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ilk maçında istediğini alamadı

Acun'un Hull City'si yeni sezona başladı! İşte ilk sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.