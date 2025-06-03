Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Rusya ve Ukrayna arasında dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçlarının ele alındığı görüşmede, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler de değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

GÜNDEMDE İSTANBUL'DAKİ BARIŞ MÜZAKARELERİ VAR

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar ve dün İstanbul'da yapılan müzakerelerin sonuçları ele alındı.

SURİYE VE GAZZE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede ayrıca Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler de değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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