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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede yer aldı. Bakan Bayraktar, "Ukrayna'nın enerji arz güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldı. Sanal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirecek diplomatik çabalara her türlü desteği vermeye, başta elektrik olmak üzere Ukrayna'nın enerji arz güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı