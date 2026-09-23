Haberler

Bakan Bayraktar: Ukrayna'nın enerji arz güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Bayraktar: Ukrayna'nın enerji arz güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede yer aldı.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede yer aldı. Bakan Bayraktar, "Ukrayna'nın enerji arz güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldı. Sanal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirecek diplomatik çabalara her türlü desteği vermeye, başta elektrik olmak üzere Ukrayna'nın enerji arz güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Süper El Nino için korkutan tahmin! Şubat 2027'ye kadar 451 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünya için korkutan 6 ay! 451 bin kişi hayatını kaybedebilir
Müsavat Dervişoğlu açık kapı bıraktı: Meral Akşener siyasete geri mi dönüyor?

İYİ Parti lideri yanıt verdi: Akşener siyasete geri mi dönüyor?
Savaşın gölgesinde sabaha kadar eğlence! Görüntüler tartışma yarattı

Savaş sürerken pes dedirten görüntü!
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifade verdi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Doğu Perinçek'in ifadesi alındı
New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor

PKK'nın Irak'taki kararının ardından, TSK oradan çekiliyor
Türkiye'de her gün 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Yıllık faturası 38 milyar lira

Günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor! Faturası 38 milyar lira
Karadeniz'de palamut bereketi! Bartın'da tezgahta tanesi 50 liraya düştü

Palamudun tanesi 50 liraya düştü! Tezgahlara akın başladı