Bahreyn, İran'ın Misilleme Saldırılarında 78 Füze ve 129 İHA'yı Etkisiz Hale Getirdi
Bahreyn, İran'dan gelen misilleme saldırıları karşısında 78 füze ve 129 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Ayrıca, vatandaşlara evde kalmaları ve güvenliğe dikkat etmeleri çağrısında bulundu.
BAHREYN, İran'ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 78 füze ve 129 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bahreyn ordusundan yapılan açıklamada, vatandaşlara evde kalmaları, sadece gerekli ihtiyaçlar için dışarı çıkmaları ve güvenlik açısından dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Saldırıların başlangıcından bu yana, Bahreyn'i hedef alan 78 füze ve 129 insansız hava aracı (İHA) imha edildi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı