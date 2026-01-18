Haberler

Bahçeli'den Suriye açıklaması: 'SDG'nin feshi dahil 8 maddeli yol haritası'

Bahçeli'den Suriye açıklaması: 'SDG'nin feshi dahil 8 maddeli yol haritası'
Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki Kürtlere tanınan haklar konusunda bir yol haritası sundu. Bahçeli, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) mevcut durumunu eleştirerek, merkezi hükümetle bütünleşme çağrısında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın ülkedeki Kürtlere tanınan hakları içeren kararnamesi ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Bahçeli, açıklamasında Suriye için sekiz maddelik bir "yol haritası" paylaştı.

Bahçeli, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ülkenin kuzeydoğusundaki fiili kontrol alanlarının, "yeniden inşa ve istikrar sürecinin önündeki en temel engellerden biri" haline geldiğini ve altındaki tüm yapılarla birlikte feshedilmesi gerektiğini savundu.

Şara'nın kararnamesi hakkında "birlik ve istikrarın tesisi için olumlu etkisi olacak" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, SDG'nin önünde üç temel seçenek olduğunu söyledi:

"Bunlar; Merkezi hükümetle bütünleşmeyi kabul ederek silahlı ve siyasi iddialarından geri adım atmak; Mevcut statükoyu sürdürmeye çalışarak askerî ve siyasi baskının giderek artmasını göze almak; Dış aktörlere dayanarak zaman kazanmaya çalışmaktır."

Bahçeli ardından 8 maddelik bir "yol haritası" sıraladı. Bu maddeler özetle şöyle:

Suriye'de Şam yönetimine bağlı ordu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çatışmalar ocak ayında Halep'te yeniden tırmandı.

Ana gövdesini Kürt Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, 11 Ocak'ta ilan edilen ateşkesle Fırat Nehri'nin doğusuna çekildi.

Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan bölge SDG'nin kontrolü altında ve fiili bir özerk yönetime sahip.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, Kürtlerin kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

Ancak mutabakatın uygulanmasında sorunlar yaşandı.

SDG'nin Halep'ten çekilmesi ardından Suriye ordusu kentin doğusuna doğru ilerleiyişini sürdürüyor.

