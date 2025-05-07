BAE, Rusya ile Ukrayna Arasında Esir Takasını Gerçekleştirdi

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile Ukrayna arasında esir takasına yönelik son arabuluculuk girişimi çerçevesinde iki taraftan da 205 kişi serbest bırakıldı.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BAE'nin ara buluculuğunda gerçekleşen söz konusu 15'inci esir takasıyla BAE'nin ara buluculuğunda takas edilen toplam esir sayısı 4 bin 181'e ulaştı. Açıklamada başarıyla gerçekleşen takasın, iki tarafın da devam eden çatışmanın çözüme kavuşturulmasında BAE'nin diplomatik rolüne duyduğu güveni ortaya koyduğu vurgulandı.

Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl şekilde çözüme kavuşturulmasını amaçlayan tüm girişimleri destekleme niyetini de yineleyen BAE, savaşın özellikle mülteci ve esirler üzerindeki insani etkilerini hafifletmenin önemine dikkat çekti.