BAE hava savunma sistemleri İran füzelerine müdahale etti

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan gelen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi. Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

