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BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

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BAE'de öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı. Özbekistan uyruklu 3 şüpheli, MİT ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, BAE'ye iade edildi.

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın failleri Türkiye'de yakalandı. Özbekistan uyruklu 3 şüpheli BAE'ye iade edildi. BAE, Türkiye'ye işbirliği için teşekkür etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen İsrailli haham Tzvi Kogan'ın katilleri Türkiye'de yakalandı.

Güvenlik kaynakları, katillerin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandığını bildirdi.

BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı

BAE HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham KOGAN'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemiştir.

İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başlamıştır. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütülmüştür.

BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı

ADIM ADIM İZLENDİLER

Şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girmiştir. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlenmiştir.

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulmuş, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şahıs yakalanmıştır.

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay TAHİROVİÇ, 28 yaşındaki Mahmudcan ABDURRAHİM ve 33 yaşındaki Azizbek KAMİLOVİÇ suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edilmişlerdir.

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadele kapsamında, sınırları içerisinde hiçbir suçlunun barınmaması konusunda hassas çalışmalarına devam etmeyi sürdürecektir."

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıVolkan Cetin:

çok iyi halt etmişsiniz yakalayarak hani İsrail Terörist ülkeydi onlardan öldürülenden bize neyazık ya

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSeydo:

Türkiye’de kimin cirit attığı belli değil. Artık huzursuz bir toplum olduk. Ellerini kollarını sallayarak gezmişler aramızda.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıMehmet Daşdemir:

israil terörist ülkesi değilmiydi?

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Yahu bu baştakiler kadar konuştuğu ile yaptığı farklı olan bir güruh daha görmedim. Görünüşte en çok İsrail karşıtı bunlar. Ama perde arkasında İsrail ile gizli ittifak konumundalar. Bu seçmen de bunu yiyor. Pes diyorum.

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Tiplerinde meymenet yok yarın silahları bize döneçekti bu teröristler hak ettiği cezayı almaları açısından MİT doğru olnani yapmiştir .

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıOğuzhan Y:

dünya nın dört bir tarafından iplerini koparan her türlü insan sallanarak ülkeme girip çıkıyor rahatlıkla. Ben cebimde paramla,pasaportumla bir çok evrağımda 1 haftalık turist vizesi alamıyorum.

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Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

İsrail Dostu akp ...

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Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Ülkemiz gerçekten yol geçen hanı oldu.Dünyanin uyuşturucu baronlari, katilleri Türkiye'yi tercih ediyor..Neden acaba?Ülkemizde bizler ve çocuklarimiz hic güvenli değil..Katilllerin uyusturucularin mekanı oldu..Millet böyle istedi ülkemin bu hale gelmesini..Aslinda şikayet etmek yersiz..

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Haber YorumlarıTurgut erol:

Ne diyecegimi inan bilmiyorum

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Haber YorumlarıAli:

Maho ağa bizimle eğleniy.

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