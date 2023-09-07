Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı Rampaları mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı.

- Ayvacık'ta orman yangını

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Nusratlı Rampaları mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak içim havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ayvacık ilçesinde Nusratlı Rampaları mevkiinde ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan ekipler müdahaleye başladı.